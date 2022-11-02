Производитель Jаgermeister официально приостановил поставки в РФ

Поставщики уже сообщили российским заведениям общепита о том, что на оставшуюся продукцию цены будут повышены.

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Производитель ликера Jägermeister принял решение о приостановке поставок в РФ. Такое заявление сделал омбудсмен в сфере столичного ресторанного рынка, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

По его словам, поставщики уже сообщили российским заведениям общепита о том, что на оставшуюся продукцию цены будут повышены.

«Производитель официально приостановил поставки в Россию, дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут. При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jägermeister, который остался в наличии», - сказал Миронов РИА Новости.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины. Впоследствии ряд стран Запада осудили действия РФ и ввели против нее санкции. Кроме того, многие западные компании приняли решение уйти с российского рынка.