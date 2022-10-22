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В США признали, что санкции не сломили Россию

Ян Брацкий
18:05 22.10.2022
По мнению обозревателя Филипа Пилкингтона, санкции не сработали из-за резкого скачка нефтяных цен.
В США признали, что санкции не сломили Россию
© Фото: Konstantin Kokoshkin, RussianLook, GlobalLookPress
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Санкции не смогли разрушить российскую экономику, а только укрепили рубль и ослабили Запад. Таким мнением поделился обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон.

«Ограничения вредят нам и помогают России и ее союзникам. Что-то должно поменяться», - заявил он.

По мнению Пилкингтона, санкции не сработали из-за резкого скачка цен на энергоносители, а поскольку Россия экспортирует нефть и газ в страны Европы, то Москва заработала больше денег, чем в предыдущем году. Эксперт заверил, что обрушить рубль тоже не удалось.  

«Нынешний подход к санкциям против России провалился. Рубль крепче, чем был до конфликта, и военный бюджет России растет благодаря высоким ценам на энергоносители. Американские потребители страдают, а европейцев ждет несчастная зима...», - добавил он.

Ранее в Минфине США заявили, что потолок цен на нефть от стран G7 может оказаться бесполезным. России хватит собственных или азиатских танкеров, чтобы обойти ограничения, подразумевающие запрет на транспортировку топлива по морю третьим странам, в случае, если стоимость «черного золота» на борту выше предела. По оценкам экспертов, снизить нефтяной экспорт из России удастся на 600 тысяч - два миллиона баррелей в сутки. Это приведет к сокращению предложения нефти, что станет причиной роста цен на нее.

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