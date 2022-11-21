Глава ФНС доложил Путину, что поступления налогов в консолидированный бюджет РФ выросли на 18%

Глава ФНС выразил надежду, что такие темпы сохранятся и по концу года.

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Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров сообщил, что за десять месяцев налоговые поступления в консолидированный бюджет страны выросли на 18%, до 27,4 триллионов рублей. При этом глава ФНС выразил надежду, что такие темпы сохранятся и по концу года.

«У нас за десять месяцев поступления составляют 27 триллионов и четыре миллиарда рублей, это на 18% больше, чем в прошлом году. Если говорить о региональных бюджетах консолидированных, то это плюс 15%, а если говорить о федеральном бюджете, то это плюс 20%», - отметил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил о неактуальности повышения налогов для населения. Вместе с тем глава Минфина РФ положительно оценил эффективность введенной прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц.

