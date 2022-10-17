Силуанов назвал неактуальным вопрос повышения налогов

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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил о неактуальности повышения налогов для населения. С таким заявлением он выступил в Госдуме, в ходе заседания комитета по бюджету и налогам.

«Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае - вообще их трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный», - цитирует РИА Новости слова Силуанова.

Министр добавил, что сейчас «далеко не самое подходящее время» для подобных решений, назвав очень чувствительным моментом любую налоговую индексацию. Кроме того, министр положительно оценил эффективность введенной прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц.

Ранее в Минфине объяснили повышение НДФЛ для работающих из-за границы россиян. Ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым работающие на российские компании, но находящиеся за границей более 180 дней в году россияне будут, как нерезиденты, облагаться НДФЛ в размере 30% дохода. В министерстве уточнили, что такая мера не будет распространяться на сотрудников зарубежных филиалов российских компаний. Отмечается, что данная мера направлена на исключение практики, при которой дистанционные сотрудники не платили НДФЛ, так как не получали статус налогового резидента ни в одной стране.