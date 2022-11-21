В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 14 человек

Сообщается, что всего в автобусе было 36 человек.

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Количество пострадавших в автобусе, перевернувшемся под Богучанами в Красноярском крае, составило 14 человек. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«В богучанскую районную больницу обратились 14 пострадавших. Все в состоянии средней тяжести, тяжелых нет», - передает ТАСС слова представителя ведомства.

В региональном главке Министерства внутренних дел сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением при объезде автомобиля «Шевроле Нива», который осуществлял поворот налево. Всего в автобусе находилось 36 человек.