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Гидрометцентр: Москву в выходные ждут метель и снежные заносы

Максим Крюков
03:21 18.11.2022
Как отметил Роман Вильфанд, в пятницу в столице ожидаются снег, ветер до 17 м/с и снежные заносы.
Гидрометцентр: Москву в выходные ждут метель и снежные заносы
© Фото: Alexander Sayganov, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В пятницу, 18 ноября, москвичей ожидают метель и снежные заносы, а к середине дня в субботу высота снежного покрова вырастет до 10-15 сантиметров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До середины субботы высота снега увеличится заметно, она уже будет составлять минимум 10 сантиметров, кое-где даже до 13-15», - передают его слова РИА Новости.

Как отметил метеоролог, в пятницу в столице ожидаются снег, ветер до 17 м/с и снежные заносы.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что ночной снегопад в среду в Москве стал только началом. По данным учреждения, на мегаполис надвигается первая сильная метель.

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