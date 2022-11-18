Гидрометцентр: Москву в выходные ждут метель и снежные заносы

Как отметил Роман Вильфанд, в пятницу в столице ожидаются снег, ветер до 17 м/с и снежные заносы.

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В пятницу, 18 ноября, москвичей ожидают метель и снежные заносы, а к середине дня в субботу высота снежного покрова вырастет до 10-15 сантиметров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До середины субботы высота снега увеличится заметно, она уже будет составлять минимум 10 сантиметров, кое-где даже до 13-15», - передают его слова РИА Новости.

Как отметил метеоролог, в пятницу в столице ожидаются снег, ветер до 17 м/с и снежные заносы.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что ночной снегопад в среду в Москве стал только началом. По данным учреждения, на мегаполис надвигается первая сильная метель.