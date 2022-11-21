Хинштейн рассказал, что предлагается изменить в законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды

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Депутаты Госдумы предлагают во втором чтении расширить перечень запретов в законопроекте о ЛГБТ-пропаганде. Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал «Звезде», что именно предстоит изменить в законопроекте.

«Перечень запретов нужно расширить. Запретить информацию, не только пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, но и пропаганду педофилии и смену пола, что называется трансгендерностью», - отметил Хинштейн.

Кроме того, депутаты предложили внести поправку в закон «О правах потребителей», которая устанавливает запрет на реализацию любой продукции, в том числе импортной, если она содержит запрещенную законом информацию. Любой товар такого рода, включая книжную продукцию, нельзя будет реализовывать.

«Инициативы не направлены на цензуру, они направлены на защиту традиционных ценностей, на защиту наших детей от деструктивного влияния контента», - резюмировал глава думского комитета.

По словам Хинштейна, инициативу депутатов о расширении сферы запретов в ЛГБТ-пропаганде поддержали представители российской музыкальной и киноиндустрии, театрального сообщества и медиасреды.