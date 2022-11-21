Президент Сербии констатировал безуспешность брюссельских переговоров с Приштиной

Ранее Александр Вучич заявлял об осложнении ситуации в Косово после 21 ноября.

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Переговоры Сербии и непризнанного Косово, стартовавшие сегодня в Брюсселе, не принесли результата. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«По непонятным мне причинам мы не смогли достичь никаких договоренностей», - заявил он.

Это связано со сложностью достичь компромисса по решению Приштины штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки на косовские.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проводит в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово.

Ранее правоохранительные органы частично признанной республики Косово подтвердили, что с 22 ноября начнут штрафовать тех, кто не сменил выданные Белградом автомобильные номера.