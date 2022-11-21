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Экономист назвала основную цель введения акциза на сладкие напитки в РФ

Елизавета Потейчук
16:57 21.11.2022
Специалист объяснила, что введение акциза, в частности, связано с тем, что конкретный товар не представляет социальную значимость для населения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Markus Mainka, imagebroker, Globallookpress
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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова разъяснила цели введения акциза на сахаросодержащие напитки. По словам эксперта, акциз, как правило, вводится на товары, которые не являются социально значимыми.

«Это могут быть товары, вредные для здоровья, как, например, алкоголь или табак, это могут быть товары, которые производятся монопольно, товары, которые пользуются повышенным спросом. В данном случае основная цель введения акциза - сократить потребление сахаросодержащих напитков, которые могут негативно отразиться на здоровье людей», - объяснила специалист «Звезде».

Долгова упомянула, что газировки любят дети, и именно у них сахаросодержащие напитки могут провоцировать ожирение, лишний вес, а также риск диабета. Также эксперт обратила внимание, что стоимость напитка включает затраты на тару, этикетки, крышку, а также транспортировку товара.

«Если мы возьмем, что от 100 рублей бутылки газированного напитка порядка 30% приходится на тару, то у нас остается около 70 рублей за литр напитка. Соответственно, в данном случае сумма акциза будет составлять 4 рубля 90 копеек. То есть вот на эту сумму цена 100-рублевой литровой бутылки газированного напитка может увеличиться», - говорит специалист.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о введении с июля 2023 года акциза на сладкие напитки. Размер акциза составит семь рублей за один литр напитка. Из-под действия акциза выводятся ряд напитков, в том числе соки и молочная продукция.

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