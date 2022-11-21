Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки с 2023 года

Из-под действия акциза выводятся ряд напитков, в том числе соки и молочная продукция.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с июля 2023 года акциза на сладкие напитки. Размер акциза составит семь рубле за один литр напитка. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно тексту закона, из-под действия акциза выводится ряд напитков. Среди них соки, нектары, сокосодержащие напитки, молочные продукты, кисель, а также напитки из злаковых, зернобобовых и масличных, орехов, кокоса и продуктов их переработки - кроме газированных и тонизирующих.

Также акцизом не будут облагаться специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза; и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков.

Ранее Государственная дума Российской Федерации одобрила в первом чтении введение акциза на сладкие газированные напитки. По мнению авторов законопроекта, это поможет существенно пополнить бюджет и направить дополнительные средства на программы здравоохранения.