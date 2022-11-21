Восемь из десяти: инструктор на полигоне в зоне СВО оценил точность стрельбы экипажей БМП

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На одном из полигонов в зоне проведения спецоперации экипажи БМП оттачивают мастерство вождения и точность стрельбы. Занятия с резервистами проводят опытные инструктора.

Инструктор с позывным Филат рассказал, что с военнослужащими все действия тщательно прорабатываются, до полного усвоения и наработки навыков, а также признался, то доволен результатами своих учеников.

«Было три дня теории, и сегодня мы приступили к стрельбе, к практике. В которой они себя показывают хорошо, потому что с желанием это все делают. Поражают цели, из десяти выстрелов восемь поражают», - сказал он.

Филат добавил, что занятия ведутся круглосуточно, на обучение не жалеют ни сил, ни снарядов. Среди тех, кто тренируется, много добровольцев, которые хотят как можно быстрее закрепить навыки.

Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Огренич рассказал, как артиллеристы громят позиции украинских боевиков из буксируемых гаубиц Д-20.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов