Освоить боевую машину: как экипажи БМП тренируются на полигоне в зоне спецоперации

Огневая подготовка - один из ключевых, но далеко не единственный элемент боевой учебы. С бойцами проводят занятия по тактике, топографии и связи. Уделяют внимание инженерной и медицинской подготовкам.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Один из полигонов в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи боевых машин пехоты оттачивают мастерство вождения и точность стрельбы. За ходом подготовки наблюдал Валентин Гвоздев.

«Главный калибр БМП-1 - 73-мм пушка "Гром". В боекомплекте 40 снарядов: 16 кумулятивных, против бронетехники, и 24 осколочных, для поражения живой силы противника», - прокомментировал корреспондент.

Каждому снаряду - своя мишень. Бронетехнику имитируют остовы реальных танков ВСУ, подбитых на поле боя. Даже эти, казалось бы, бесполезные трофеи, приносят пользу нашим бойцам. Броня испещрена пробоинами от снарядов. Тренировки по 10 часов в сутки, шесть днем и еще четыре ночью.

Для наработки слаженности в экипажах, в арсенале инструкторов есть ряд упражнений, в которых действия наводчика напрямую зависят от действий механика-водителя. Именно так достигается высокий уровень взаимопонимания, спустя две недели экипаж начинает действовать, как единое целое.

«Это упражнение называется "сопровождение цели". Пока механик-водитель маневрирует, наводчик-оператор должен удерживать под прицелом цель. Команда на открытие огня может поступить в любой момент», - заметил корреспондент.

В кресле наводчика боец с позывным Бибизян - он пришел в зону спецоперации добровольцем. До того, как попал сюда, на полигон, о военной технике представление имел весьма поверхностное. Работал графическим дизайнером, оружия в руках не держал. Однако с прицельным устройством разобрался быстро. Уже после второго занятия на полигоне точность стрельбы на уровне.

В реалиях современного боя боевая машина должна постоянно маневрировать, чтобы не стать легкой мишенью. При этом важно, чтобы эффективно работало и вооружение, поэтому действия экипажа должны быть отточены до автоматизма.

Огневая подготовка - один из ключевых, но далеко не единственный элемент боевой учебы. С бойцами проводят занятия по тактике, топографии и связи. Уделяют внимание инженерной и медицинской подготовкам. Все для того, чтобы в подразделения попадали уже полностью обученные солдаты и сержанты.

Ранее «Звезда» показала кадры стрельбы гаубицы Д-20 в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов