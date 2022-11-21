Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-участников спецоперации

Также документ присваивает статус инвалида боевых действий для получивших ранения в зоне СВО.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, статусом ветерана боевых действий. Текст документа опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, статус ветерана присваивается лицам, которые вступили в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России и которые содействуют выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации.

Также документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, получивших приведшие к инвалидности ранения в зоне спецоперации.

Ранее Путин подписал закон, который приравнивает добровольцев к военнослужащим. На таких бойцов теперь распространяются социальные гарантии и компенсации, как и на военнослужащих.