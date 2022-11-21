В Уфе сотрудница ювелирного магазина похитила украшения на сумму 14 млн рублей

Квартиру предполагаемой похитительницы проверили полицейские, но ничего серьезного не обнаружили, сообщает пресса.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сотрудница ювелирного магазина в Уфе похитила драгоценные украшения на сумму 14 миллионов рублей. Отмечается, что после совершения преступления девушка исчезла и ее никто не видел.

Уточняется, что 22-летняя девушка устроилась на работу в салон месяц назад и распланировала кражу драгоценностей заранее. Вечером 19 ноября она проводила коллегу со смены, потом вернулась в магазин и забрала из сейфа и витрин украшения на многомиллионную сумму.

Далее сотрудница магазина отправилась домой на такси, затем вышла из подъезда, села в автомобиль и скрылась в неизвестном направлении. После инцидента квартиру девушки проверили правоохранительные органы, но ничего серьезного обнаружено не было.

В сентябре картину художницы Екатерины Скибы похитили с выставки Третьяковской галереи. Художница принимала участие в выставке проекта «Российская премия искусств» Новой Третьяковки.