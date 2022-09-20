Из Третьяковской галереи похитили картину

© Фото: Екатерина Скиба tenchat.ru

Картину художницы Екатерины Скибы похитили с выставки Третьяковской галереи. Об этом она сама сообщила в социальной сети TenChat.

«Украли картину "Волна", написанную маслом», - сообщила Скиба.

Художница принимала участие в выставке проекта «Российская премия искусств» Новой Третьяковки, ее картина «Волна» экспонировалась в арендованном помещении на Крымском Валу с 11 по 18 сентября.

По словам девушки, организаторы обнаружили пропажу в пятницу, 16 сентября, однако не предприняли никаких мер. Сама художница узнала о краже только на закрытии выставки в воскресенье. По данным СМИ, полиция возбудила по факту уголовное дело и разыскивает похитителя.