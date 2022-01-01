В ХМАО вахтовый автобус столкнулся с легковым автомобилем

В субботу, 1 января, в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) произошла авария с участием вахтового автобуса и легкового автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД РФ по ХМАО.

«По предварительным данным, ДТП произошло в районе дома 60 по улице Интернациональной в городе Нижневартовске в субботу вечером. Столкнулись легковой автомобиль Lexus и вахтовый автобус», - приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

По информации от МВД, в результате столкновения двое человек, находившихся в Lexus, погибли, еще три человека, включая ребенка 2012 года рождения, получили травмы.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего под Самарой, погиб один человек.