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В ХМАО вахтовый автобус столкнулся с легковым автомобилем

Роман Захаров
21:15 01.01.2022
В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.
В ХМАО вахтовый автобус столкнулся с легковым автомобилем
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В субботу, 1 января, в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) произошла авария с участием вахтового автобуса и легкового автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД РФ по ХМАО.

«По предварительным данным, ДТП произошло в районе дома 60 по улице Интернациональной в городе Нижневартовске в субботу вечером. Столкнулись легковой автомобиль Lexus и вахтовый автобус», - приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

По информации от МВД, в результате столкновения двое человек, находившихся в Lexus, погибли, еще три человека, включая ребенка 2012 года рождения, получили травмы.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего под Самарой, погиб один человек.

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