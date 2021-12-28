Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП под Самарой
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства и причины аврии.
© Фото: ГУ МВД по Самарской области
Один человек погиб при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля в Самарской области. Авария произошла в 21.30 (20.30 мск) на 1011 км трассы М-5 в Сергиевском районе.
По данным областного главка МВД, столкнулись автобус MAN, следовавший по маршруту Самара - Суходол, и внедорожник «Нива». Водитель внедорожника скончался на месте происшествия. В автобусе находилось 24 пассажира и водитель, среди них пострадавших нет.
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