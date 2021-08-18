ФСБ подтвердила задержание в Крыму пяти исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

В Крыму разгромили ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает ФСБ.

Как отмечается, задержаны два главаря и три активных участника организации.

По информации ведомства, эти люди вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти»‎.

Задержанным вменяются распространение террористической идеологии, а также вербовка местных мусульман. Изъяты также и пропагандистские материалы.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.