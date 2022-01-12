Проклова рассказала о своем самочувствии после госпитализации

Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала о своем состоянии здоровья после госпитализации. Она отметила улучшение самочувствия и выразила надежду на скорую выписку и возвращение к творческой деятельности.

«Огромное спасибо за то, что вы все волнуетесь, мне гораздо лучше. Здесь замечательные врачи, правильно подобранная терапия. Я думаю, что скоро вернусь к работе», - рассказала она в беседе с ТАСС.

Напомним, что накануне, 11 января, актер театра и кино, народный артист РФ Борис Щербаков рассказал раскрыл новые подробности состояния артистки. Близкий друг 68-летней Прокловой также утверждал, ее уже перевели из реанимации в нейрохирургию, а примерно через неделю, по его словам, артистку выпишут.

Сама Проклова впоследствии рассказала, что после повреждения мозжечка ее умственные функции не были снижены. В настоящий момент артистка ждет установки стента и продолжает лечение.