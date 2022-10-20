Увеличение цены и закрытие предприятий: к чему может привести акциз на газировку

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Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении введение акциза на сладкие газированные напитки. Он составит 7 рублей за литр. По мнению авторов законопроекта, это поможет существенно пополнить бюджет и направить дополнительные средства на программы здравоохранения.

Предполагается, что подакцизными станут напитки, в которых содержание сахара больше пяти граммов на сто миллилитров. Исключение сделали для напитков брожения и квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2%. Авторы законопроекта уже посчитали, что от такого налогообложения бюджет страны дополнительно получит 35 миллиардов рублей. Деньги пойдут на лечение больных сахарным диабетом.

«Наша задача - ко второму чтению получить точную цифру от Минфина, которая будет направлена именно на эту программу, на медицинские изделия, на средства неинвазивного мониторинга глюкозы крови», - сказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Если закон примут, то он начнет действовать с начала следующего года. Производители напитков уже начали подсчитывать убытки. Из-за введения акциза продукция подорожает на 20%, то есть на те же 7 рублей с каждого литра. Отразится это не только на ценниках на полках, но и на ассортименте. Многие магазины больше не смогут покупать газировку в прежних объемах.

Соответственно и бюджет страны может недополучить тех денег, как планировали власти изначально. Есть риск и закрытия крупных предприятий. Сам законопроект пройдет еще несколько чтений. У депутатов и бизнесменов есть время до Нового года, чтобы внести свои предложения и сделать этот документ удобным для всех.

Напомним, с предложением ввести акцизы на сладкую газировку парламентарии выступили еще в прошлом году. Депутат Госдумы Иван Сухарев отмечал, что злоупотребление сахаросодержащей продукцией способно провоцировать возникновение диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.