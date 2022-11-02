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На МКС стартовал эксперимент по изготовлению материалов из лунного грунта

Ян Брацкий
01:14 02.11.2022
Результаты испытаний будут применимы в случае реализации лунной программы и при строительстве баз на Луне.
На МКС стартовал эксперимент по изготовлению материалов из лунного грунта
© Фото: Roscosmos, Global Look Press
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На борту Международной космической станции стартовал эксперимент «Дисперсия» по созданию материалов из лунного грунта. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

С его слов, предстоит изучить дисперсные системы и растворы полимеров различной природы в условиях микрогравитации при изменении температуры и воздействии вибраций, а также электрического и магнитного полей, пишет ТАСС. Эксперимент поможет разработать технологии, которые в будущем можно будет применить в случае реализации лунной программы и при строительстве баз на поверхности спутника Земли.

В начале года стало известно об обнаружении частиц воды в образцах лунного грунта, который был доставлен на Землю китайским аппаратом «Чанъэ-5». Воду на естественном спутнике удалось обнаружить в лунной породе. Ее образцы были взяты из северной части Океана Бурь - средней широты Луны. Перед сбором породы устройство провело анализ, показавший, что в местности может содержаться вода.

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