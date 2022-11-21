Поражают цели в любых условиях: как работают экипажи вертолетов Ка-52 в зоне СВО

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» совершают вылеты даже в плохую погоду и успешно выполняют задачи, уворачиваясь от ударов противника и попадая по его позициям.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» показал кадры работы экипажей Восточного военного округа (ВВО) на ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор». Вертолеты летят на предельно малых высотах, чтобы не быть замеченными противником, подлетают к целям и производят пуск ракет.

Пара ударных вертолетов Ка-52 отрывается от земли. Это боевой вылет к линии соприкосновения для нанесения ударов по позициям националистов. Ведущий и ведомый взлетают одновременно в серое небо. Моросит дождь, но летчикам пасмурная погода только на руку. Боевики могут не ожидать атаки с воздуха в условиях плохой видимости.

Однако расслабляться и терять концентрацию нельзя. Аллигаторы «проплывают» на предельно малой высоте над водоемами и полями, чтобы обмануть систему ПВО противника. Одна из пущенных националистами ракет пролетела мимо цели - наш вертолет вовремя сделал резкий крен влево и выпустил тепловые ловушки.

Затем Ка-52 совершает стремительный маневр для нанесения удара. Ракеты безошибочно достигают цели.

Техника боевиков полыхает, а наши вертолеты возвращаются на базу. Плавный разворот в воздухе, мягкая посадка, и вот машина на земле. Экипаж готовится сойти вниз.

Последним заходит на посадку многоцелевой Ми-8, необходимый для эвакуации экипажа в случае нештатной ситуации. Колонна из топливозаправщиков и транспортеров с новым запасом ракет уже на подъезде.

Экипаж покидает кабину. Летчики находятся в приподнятом настроении. Говорят, ставили на внезапность и не прогадали.

«Они не ожидали атаки. Уже думали, раз мы до обеда не прилетели, что мы не пришли из-за погоды. Но на самом деле очень сложная погода, то есть не каждый может выполнить боевую задачу, но мы смогли», - рассказывает боец с позывным «128», ведущий группы.

Когда задача в воздухе выполнена, на земле за дело берутся авиаиженеры. Им предстоит зарядить дополнительный боекомплект и заправить топливные баки, а также проверить исправность двигателя и системы управления, осмотреть фюзеляж, лопасти и шасси. Мелочей в этой работе не бывает.

Противник регулярно пытается сбить Ка-52 из американских переносных зенитных комплексов Stinger, но, как говорит штурман с позывным «Буби», ракеты просто не долетают до наших вертолетов.

Три, а то и четыре боевых вылета в день случается у каждого экипажа. В воздухе каждое действие отточено, но это не рутина. Летчики уже не раз доказали - точные удары по позициям националистов они могут наносить практически в любых условиях.

Ранее «Звезда» показала, как экипажи российских вертолетов громят позиции противника в зоне СВО.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов