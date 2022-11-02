Как в реальном бою: кадры подготовки резервистов в условиях психологического воздействия под Рязанью

После штурма здания инструкторы проводят тщательный разбор тактических особенностей и объясняют, какие ошибки были допущены.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

В Рязанской области военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, учат штурму зданий. Как сообщает Министерство обороны РФ, на тренировках воссоздана обстановка реального боя.

На кадрах виден дым, слышны звуки взрывов и выстрелов, а также крики. Занятия проходят ежедневно, систематично и под руководством инструкторов с боевым опытом. К каждому военнослужащему применяется индивидуальный подход.

Мобилизованные должны захватить здание, где располагается противник, и освободить заложников. После тренировки инструкторы предоставляют обратную связь - разбирают ошибки и дают рекомендации. В ходе отработки эпизода военнослужащие должны довести до совершенства навыки ведения тактического боя в городе.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов