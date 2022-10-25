В Кремле заявили, что история доказывает глупость возведения стен на границах ЕС с Россией

По словам официального представителя Кремля, с течением лет и десятилетий все стены падают.

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История доказывает, что идея возведения стены на границах Польши и Калининградской области России - глупость. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, с течением лет и десятилетий все стены падают.

«История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен. Потому что с течением лет или десятилетий все стены падают», - указал официальный представитель Кремля.

Напомним, в начале октября стало известно, что Польша планирует на всей границе с Калининградской областью построить «электронное» заграждение. Кроме того, власти Польши планируют обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное им жилье.