Окутывая дымом, заливая свинцовым дождем: кадры подготовки резервистов в Северной Осетии

Военнослужащие после боевого слаживания продолжат выполнение задач в составе подразделений военной полиции в районе СВО.

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Тактическую подготовку совершенствуют мобилизованные в составе подразделений военной полиции в Северной Осетии, сообщает Минобороны России.

С военнослужащими проводятся занятия по огневой, тактической, инженерной подготовке, радиационно-химической и биологической защите, тактической медицине, подготовке по связи. Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов с учетом проведения спецоперации на Украине.

«На занятиях с мобилизованными гражданами преподаватели и инструкторы Учебного центра ВС РФ, а также офицеры Главного управления военной полиции активно применяют боевой опыт», - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России показало кадры, где резервистов учат сбрасывать гранаты на цели с помощью беспилотников. На записи на коптер вешают боеприпас, затем аппарат маневрирует, зависает над целью и сбрасывает гранату. Управляется беспилотник оператором дистанционно.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов