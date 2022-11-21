Дроны на службе: мобилизованных научили сбрасывать гранаты с коптеров в Калининградской области
На полигонах Балтийского флота в Калининградской области военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции, учат сбрасывать гранаты на цели с помощью беспилотников.
На кадрах, публикуемых Минобороны России, на летательный аппарат вешают боеприпас. Коптер медленно маневрирует на небольшой высоте и зависает над целью, а затем сбрасывает гранату. Управляется беспилотник оператором дистанционно, со специального планшета.
Также на полигонах резервисты осваивают тактику скрытного перемещения. Личный состав последовательно выполняет задачи по скрытному выдвижению в указанный район, ведению разведки, организации засад, минированию путей. Военнослужащие оттачивают навыки стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова.
Занятия проходят под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики проведения спецоперации.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Смерч» Центрального военного округа в зоне СВО.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов