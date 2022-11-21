Армия Армия Армия

Дроны на службе: мобилизованных научили сбрасывать гранаты с коптеров в Калининградской области

11:14 21.11.2022
На полигонах Балтийского флота активно продолжается подготовка резервистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На полигонах Балтийского флота в Калининградской области военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции, учат сбрасывать гранаты на цели с помощью беспилотников.

На кадрах, публикуемых Минобороны России, на летательный аппарат вешают боеприпас. Коптер медленно маневрирует на небольшой высоте и зависает над целью, а затем сбрасывает гранату. Управляется беспилотник оператором дистанционно, со специального планшета.

Также на полигонах резервисты осваивают тактику скрытного перемещения. Личный состав последовательно выполняет задачи по скрытному выдвижению в указанный район, ведению разведки, организации засад, минированию путей. Военнослужащие оттачивают навыки стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова.

Занятия проходят под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики проведения спецоперации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Смерч» Центрального военного округа в зоне СВО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:25 В стране и мире
Видео
Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы до 19 января
11:05 В стране и мире
МИД Польши подтвердил отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
10:11 В стране и мире
МЧС ДНР: пожар на нефтебазе в Макеевке ликвидирован
09:26 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий пожара на складе в центре Москвы
08:11 В стране и мире
Число погибших при пожаре на складе в центре Москвы возросло до восьми
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.