Дроны на службе: мобилизованных научили сбрасывать гранаты с коптеров в Калининградской области

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигонах Балтийского флота в Калининградской области военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции, учат сбрасывать гранаты на цели с помощью беспилотников.

На кадрах, публикуемых Минобороны России, на летательный аппарат вешают боеприпас. Коптер медленно маневрирует на небольшой высоте и зависает над целью, а затем сбрасывает гранату. Управляется беспилотник оператором дистанционно, со специального планшета.

Также на полигонах резервисты осваивают тактику скрытного перемещения. Личный состав последовательно выполняет задачи по скрытному выдвижению в указанный район, ведению разведки, организации засад, минированию путей. Военнослужащие оттачивают навыки стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова.

Занятия проходят под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики проведения спецоперации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Смерч» Центрального военного округа в зоне СВО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов