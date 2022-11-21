Достойная замена «Смерчу»: кадры боевой работы РСЗО «Торнадо» в зоне спецоперации

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Меньше минуты уходит на сворачивание установки в походное положение после пусков. На максимальной скорости боевые машины покидают опасный район. Чтобы проиллюстрировать передислокацию «Торнадо», артиллеристы позволили съемочной группе «Звезды» лишь закрепить экшн-камеру на каске механика-водителя.

Остальное может дать противнику недопустимые подсказки. И это при том, что расчеты никогда не работают на одной позиции дважды и никогда не уводят машины в одно и тоже укрытие.

«Красавец "Торнадо" в укрытии. Ребята-артиллеристы - специалисты с многолетним опытом - говорят, что отличить его от установки "Смерч", от предыдущей модификации РСЗО, могут только специалисты и по определенным нюансам. Здесь почти все секретно. И прежде всего вот эта дополнительная кабина за моей спиной - там мозги Торнадо"», - рассказал корреспондент Анатолий Бородкин.

Начальник расчета - молодой офицер Иван. С начала спецоперации, работая на установке «Смерч», успел выпустить по позициям украинских националистов больше 300 «карандашей». Награжден медалью Суворова. Рассказывает, для чего предназначена допкабина: с этого места начальник расчета производит наведение, связь и управление данной машиной.

Также Иван отметил, что подсчет пусков на новых установках только начали. Но уже есть понимание, насколько они мощнее предшественников. «Смерч» может «полным пакетом» - залпом из всех 12-ти стволов - уничтожить позиционный район площадью в девять футбольных полей. В то же время «Торнадо» увеличивает это число до 12-ти. Иван приводит пример, что сейчас каждый новый снаряд способен поразить конкретную цель, в то время как раньше весь пакет поражал какой-то определенный район.

Каждый снаряд может быть выпущен на разное расстояние и в разных направлениях. Сектор обстрела - почти 90 градусов, это значит, что одна установка «Торнадо» может залпом уничтожить несколько опорников украинских боевиков на переднем крае, транспортную развязку на второй линии обороны и склад боеприпасов в его глубоком тылу.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.