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Достойная замена «Смерчу»: кадры боевой работы РСЗО «Торнадо» в зоне спецоперации

06:24 21.11.2022
Одна установка «Торнадо» может залпом уничтожить несколько опорников украинских боевиков на переднем крае, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в его глубоком тылу. 
Достойная замена «Смерчу»: кадры боевой работы РСЗО «Торнадо» в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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За 105 километров от огневой позиции находится цель. Но это не предел дальности для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Более того, расстояние никак не влияет на точность попадания. Реактивный снаряд, или, если использовать терминологию артиллеристов, «карандаш, выпущенный из пенала», управляемый. Наведение ведется через спутниковые системы. 

Не секрет, что за самыми современными отечественными системами залпового огня противник охотится с особым остервенением. Он использует весь имеющийся арсенал: артиллерию, диверсионные группы, провокаторов-наводчиков, стаи разведдронов и дронов-камикадзе. Наши ребята артиллеристы рассказывают (часто после их работы), что ВСУ «перепахивают» район огневой позиции «Торнадо» несколько часов. Безрезультатно.

© Минобороны России

Меньше минуты уходит на сворачивание установки в походное положение после пусков. На максимальной скорости боевые машины покидают опасный район. Чтобы проиллюстрировать передислокацию «Торнадо», артиллеристы позволили съемочной группе «Звезды» лишь закрепить экшн-камеру на каске механика-водителя.

Остальное может дать противнику недопустимые подсказки. И это при том, что расчеты никогда не работают на одной позиции дважды и никогда не уводят машины в одно и тоже укрытие.

«Красавец "Торнадо" в укрытии. Ребята-артиллеристы - специалисты с многолетним опытом -  говорят, что отличить его от установки "Смерч", от предыдущей модификации РСЗО, могут только специалисты и по определенным нюансам. Здесь почти все секретно. И прежде всего вот эта дополнительная кабина за моей спиной - там мозги Торнадо"», - рассказал корреспондент Анатолий Бородкин.

Начальник расчета - молодой офицер Иван. С начала спецоперации, работая на установке «Смерч», успел выпустить по позициям украинских националистов больше 300 «карандашей». Награжден медалью Суворова. Рассказывает, для чего предназначена допкабина: с этого места начальник расчета производит наведение, связь и управление данной машиной.

Также Иван отметил, что подсчет пусков на новых установках только начали. Но уже есть понимание, насколько они мощнее предшественников. «Смерч» может «полным пакетом» - залпом из всех 12-ти стволов - уничтожить позиционный район площадью в девять футбольных полей. В то же время «Торнадо» увеличивает это число до 12-ти. Иван приводит пример, что сейчас каждый новый снаряд способен поразить конкретную цель, в то время как раньше весь пакет поражал какой-то определенный район.

Каждый снаряд может быть выпущен на разное расстояние и в разных направлениях. Сектор обстрела - почти 90 градусов, это значит, что одна установка «Торнадо» может залпом уничтожить несколько опорников украинских боевиков на переднем крае, транспортную развязку на второй линии обороны и склад боеприпасов в его глубоком тылу. 

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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