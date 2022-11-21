Армия Главком Сухопутных войск Салюков наградил участников СВО за мужество и героизм Олег Салюков поблагодарил личный состав и пожелал скорейшего возвращения. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военнослужащие, которые проявили высокие профессиональные и личные качества в зоне специальной военной операции на Украине, получили заслуженные награды. Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков вручил медали и ордена военнослужащим. Кадры с церемонии публикует Министерство обороны РФ. Военнослужащие получили медали «За отвагу», ордена Мужества и Георгиевский крест. Как сообщает оборонное ведомство, десантники также получили ценные подарки от командующего Воздушно-десантными войсками. Салюков поблагодарил бойцов, пожелал им победы и скорейшего возвращения. Ранее корреспондент Валентин Гвоздев в сюжете «Звезды» рассказал, как работает ЗРК «Стрела-10» в зоне спецоперации. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика