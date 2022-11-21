Главком Сухопутных войск Салюков наградил участников СВО за мужество и героизм
Российские военнослужащие, которые проявили высокие профессиональные и личные качества в зоне специальной военной операции на Украине, получили заслуженные награды.
Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков вручил медали и ордена военнослужащим. Кадры с церемонии публикует Министерство обороны РФ.
Военнослужащие получили медали «За отвагу», ордена Мужества и Георгиевский крест. Как сообщает оборонное ведомство, десантники также получили ценные подарки от командующего Воздушно-десантными войсками.
Салюков поблагодарил бойцов, пожелал им победы и скорейшего возвращения.
Ранее корреспондент Валентин Гвоздев в сюжете «Звезды» рассказал, как работает ЗРК «Стрела-10» в зоне спецоперации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов