Обнаружен четвертый погибший после пожара на складе в Москве

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В Москве был обнаружен четвертый в результате пожара на складе. Об этом сообщили в МЧС России.

«В ходе разбора завалов обнаружен четвертый погибший», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

В районе площади трех вокзалов в центре Москвы загорелся цветочный склад. Площадь пожара, по имеющимся данным, составила 2,5 тысячи квадратных метров. В здании пострадали перекрытия между первым и вторым этажом.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате пожара. Также известно, что семь человек были вовремя эвакуированы.