В Крыму задержали агента СБУ, планировавшего устроить подрыв линий электропередачи

По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму гражданина Украины, который собирался совершить диверсию на линиях электропередачи. Как утверждается, он был завербован СБУ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в Республике Крым», - сообщили в ФСБ.

У задержанного мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа, а также руководство по их использованию вместе со схемой расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

«По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова», - говорится в сообщении.

Следствие возбудило уголовное дело о приготовлении к диверсии и о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось предотвратить теракт в Ставрополье, подготовкой которого занимались сторонники украинских националистов.