ФСБ предотвратила готовившийся сторонниками украинских националистов теракт в Ставрополье

У задержанных изъяты огнестрельное оружие и взрывные устройства, методички по организации массовых беспорядков.

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Сотрудники ФСБ РФ предотвратили готовившийся сторонниками украинских националистов теракт в Ставрополье. В частности, деятельность организованной группы в составе четырех лиц.

Установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистов, задержанные планировали совершить теракт на одном из административных объектов региона. Реализовать замысел им, соответственно, не удалось.

В ходе обысков обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательных смесей и СВУ, а также методички по организации массовых беспорядков.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России («Террористический акт»). Подозреваемые помещены под стражу.