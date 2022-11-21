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Sunday Times: Британия импортирует российскую нефть через другие страны

Анастасия Бобылева
00:50 21.11.2022
Всего с марта в Великобританию ввезли российской нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов.
Sunday Times: Британия импортирует российскую нефть через другие страны
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Великобритания продолжает ввозить российскую нефть через другие страны и указывает их как импортеров в документах. Об этом пишет британская газета Sunday Times.

Издание указывает, что всего после начала российской специальной военной операции в страну прибыло не менее 39 танкеров с российской нефтью. При этом в качестве импортеров были указаны другие государства.

В газете подчеркивают, что Лондон регистрирует российское топливо как импортированное из Германии, Нидерландов и Бельгии. При этом всего с марта из РФ было доставлено нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов.

«Почти 80 миллионов фунтов стерлингов получилось за июнь и июль. Всего с марта в десять портов Соединенного Королевства привезли российскую нефть на сумму 778 миллионов фунтов стерлингов, согласно торговой статистике Великобритании», - пишет Sunday Times.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон выделил Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь в 2022 году. Примерно такое же финансирование, по имеющимся данным, планируется выделить и в 2023 году.

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