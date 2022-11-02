Флаги четырех новых регионов России установили в Совете Федерации
Флаги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были установлены солдатами роты почетного караула.
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Официальные символы новых регионов России - ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей - торжественно установили на аллее флагов в Совете Федерации.
«Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области являются полноценными субъектами РФ. По сложившейся традиции их флаги теперь займут свое законное место в галерее флагов палаты регионов», - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Флаги были установлены солдатами роты почетного караула.
Ранее сообщалось, что начался процесс перехода Запорожской АЭС под юрисдикцию «Росэнергоатома».