Вопросы истории Флаги четырех новых регионов России установили в Совете Федерации Тимур Шерзад Флаги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были установлены солдатами роты почетного караула. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Официальные символы новых регионов России - ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей - торжественно установили на аллее флагов в Совете Федерации. «Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области являются полноценными субъектами РФ. По сложившейся традиции их флаги теперь займут свое законное место в галерее флагов палаты регионов», - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Флаги были установлены солдатами роты почетного караула. Ранее сообщалось, что начался процесс перехода Запорожской АЭС под юрисдикцию «Росэнергоатома». Экспертное мнение и аналитика