Друг Хлебниковой прокомментировал сообщения о выписке певицы из больницы

Дмитрий Чижов, друг певицы Марины Хлебниковой, прокомментировал «Звезде» сообщения о выписке пострадавшей в пожаре исполнительницы из больницы после продолжительного лечения. Ранее радостную новость сообщила певица в своем Instagram.

«Нет, я с ней пока не общался. Я думаю, что с ней созвонюсь, но пока ничего не знаю о выписке. До этого я с ней периодически общался. Но я не знаю, что сейчас происходит. В последние дни у нее было хорошее настроение. Голос был нормальным, бодрым», - рассказал друг исполнительницы.

Хлебникова сообщила поклонникам, что ее лечащий врач позволил выписаться при условии, что она буду соблюдать все его предписания. Исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку на протяжении нелегких для нее двух месяцев.

«Вы даже не представляете, как я этому рада», - отметила певица в соцсетях.

Трагедия в квартире певицы в Москве произошла вечером 18 ноября. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасатели эвакуировали пятерых человек, в том числе родителей и дочь исполнительницы.

После обследования врачи приняли решение перевести артистку в реанимационную палату, так как она получила сильные ожоги лица, тела и дыхательных путей.