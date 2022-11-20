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77 лет с начала Нюрнбергского процесса: как судили военных преступников и какие выводы пришлось сделать всему миру

Семен Лавров
11:15 20.11.2022
За 315 дней Международный военный трибунал провел 403 открытых судебных заседания.
77 лет с начала Нюрнбергского процесса: как судили военных преступников и какие выводы пришлось сделать всему миру
© Фото: Евгений Халдей, РИА Новости
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Ровно 77 лет назад в немецком городе Нюрнберг Международный военный трибунал начал судебный процесс, давший правовую оценку преступлениям нацистов Третьего рейха.

Сначала планировалось проводить допросы без участия советской стороны, однако обвинителям от СССР во главе с Романам Руденко все же удалось отстоять это право. 11 февраля 1946 года он допрашивал бывшего генерал-фельдмаршала вермахта Фридриха Паулюса. Видеофрагмент его выступления на Нюрнбергском процессе хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов.

В ходе Нюрнбергского процесса было проведено 403 открытых судебных заседания. Были рассмотрены более 300 тысяч письменных показаний. На оглашения приговоров потребовалось два дня.

Заседания продолжались почти целый год, вплоть до 1 октября 1946 года. В этот день фашистские лидеры выслушивали свои приговоры в присутствии медработника, а за дверями кабинета их ожидали носилки и смирительные рубашки. К высшей мере наказания были приговорены 12 человек.

В ходе Нюрнбергского процесса впервые в истории на международном уровне закрепилась правовая ответственность конкретных лиц, совершивших преступления против человечности.

Вопрос памяти уроков Нюрнбергского процесса в настоящее время поднимается довольно часто. Чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, Россия внесла в ООН резолюцию об осуждении героизации нацизма и иных современных форм расизма. В 2021 году ее подписали все страны-участники ООН, за исключением двух - Украины и США.

Нюрнбергский процесс до сих пор является примером международного трибунала над преступниками, совершившими военные преступления. Этим летом в ДНР планировалось проведение промежуточных трибуналов над боевиками нацбатов ВСУ. Тогда председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина подчеркнула, что даже спустя более 75 лет после вынесения приговоров поиски преступников продолжались.

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