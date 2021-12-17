Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Майя Мусиенко
00:38 17.12.2021
Против выступили только два государства – США и Украина.
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
© Фото: Li Muzi XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. В поддержку документа выступили 130 государств, еще 49 воздержались, а две страны проголосовали «против», это были США И Украина.

По словам уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместителя директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григория Лукьянцева, принятие документа, встретившего широкую поддержку в ООН, в значительной мере повлияет на искоренение расизма и расовой дискриминации.

Также дипломат подчеркнул, что в резолюции отмечена недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные преступными Нюрнбергским трибуналом».

Ранее генассамблея ООН без голосования приняла российско-американскую резолюцию о необходимости не допускать использование информационных технологий и ресурсов в преступных и террористических целях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.