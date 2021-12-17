Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. В поддержку документа выступили 130 государств, еще 49 воздержались, а две страны проголосовали «против», это были США И Украина.

По словам уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместителя директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григория Лукьянцева, принятие документа, встретившего широкую поддержку в ООН, в значительной мере повлияет на искоренение расизма и расовой дискриминации.

Также дипломат подчеркнул, что в резолюции отмечена недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные преступными Нюрнбергским трибуналом».

Ранее генассамблея ООН без голосования приняла российско-американскую резолюцию о необходимости не допускать использование информационных технологий и ресурсов в преступных и террористических целях.