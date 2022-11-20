В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, как получить от банка лучшее кредитное предложение

Ян Брацкий
09:38 20.11.2022
Ставки для клиентов сейчас находятся на уровне января-февраля текущего года.
Эксперт рассказал, как получить от банка лучшее кредитное предложение
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
Читайте нас на:

На ипотечном рынке отмечаются позитивные тенденции, а спрос на кредитование физических лиц постепенно восстанавливается. Об этом заявил заместитель генерального директора одного из финансовых маркетплейсов Алексей Грибков.

«Мы видим позитивную тенденцию - рынок кредитования для физических лиц оперативно восстанавливается. Ставки для клиентов сейчас находятся на уровне января-февраля текущего года. Следующий год для кредитования пройдет схоже с 2020 и 2022 годами, если не будет провалов и катаклизмов. Скорее всего, предложения останутся близкими к текущим», - объяснил эксперт в беседе с RT.

При этом Грибков напомнил, что перед оформлением кредита необходимо улучшить свой персональный рейтинг. Чем он выше - тем более выгодное предложение от банка можно получить. Чтобы повысить рейтинг нужно вовремя платить кредиты и избегать просрочек по кредитным картам.

«Вовремя закройте ее, чтобы показать свою ответственную позицию по выплатам. Также старайтесь не обращаться за микрокредитами», - добавил специалист.

Ранее в Банке России заявили, что впервые за семь лет долговая нагрузка россиян существенно снизилась.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:37 В стране и мире
ВС Турции уничтожили штабы террористов в ходе спецоперации на севере Ирака и Сирии
10:10 В стране и мире
Видео
В ЦЭНКИ рассказали, зачем перед каждым пуском «Протона-М» они посещают отшельницу в Туве
10:00 В стране и мире
На Сахалине демонтируют подъезд частично рухнувшего дома
08:28 В стране и мире
Число подписчиков Трампа в Twitter выросло до 2,3 млн сразу после снятия блокировки
08:00 В стране и мире
WP: Зеленский манипулирует Вашингтоном
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.