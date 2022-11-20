Эксперт рассказал, как получить от банка лучшее кредитное предложение

Ставки для клиентов сейчас находятся на уровне января-февраля текущего года.

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На ипотечном рынке отмечаются позитивные тенденции, а спрос на кредитование физических лиц постепенно восстанавливается. Об этом заявил заместитель генерального директора одного из финансовых маркетплейсов Алексей Грибков.

«Мы видим позитивную тенденцию - рынок кредитования для физических лиц оперативно восстанавливается. Ставки для клиентов сейчас находятся на уровне января-февраля текущего года. Следующий год для кредитования пройдет схоже с 2020 и 2022 годами, если не будет провалов и катаклизмов. Скорее всего, предложения останутся близкими к текущим», - объяснил эксперт в беседе с RT.

При этом Грибков напомнил, что перед оформлением кредита необходимо улучшить свой персональный рейтинг. Чем он выше - тем более выгодное предложение от банка можно получить. Чтобы повысить рейтинг нужно вовремя платить кредиты и избегать просрочек по кредитным картам.

«Вовремя закройте ее, чтобы показать свою ответственную позицию по выплатам. Также старайтесь не обращаться за микрокредитами», - добавил специалист.

Ранее в Банке России заявили, что впервые за семь лет долговая нагрузка россиян существенно снизилась.