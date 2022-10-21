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ЦБ отметил снижение долговой нагрузки россиян впервые за семь лет

Ян Брацкий
18:20 21.10.2022
Ранее в ЦБ сообщили, что родственники могут обращаться за реструктуризацией кредитов мобилизованных.
ЦБ отметил снижение долговой нагрузки россиян впервые за семь лет
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Впервые за семь лет долговая нагрузка россиян снизилась. Об этом говорится в материалах Банка России. Сообщается, что в июле долговая нагрузка снизилась до 11,4% с 11,6% в начале 2022 года.

«Снижение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам привело к снижению долговой нагрузки граждан на макроуровне. Если на 1 января 2022 г. на платежи по всем кредитам направлялось 11,6% располагаемых доходов населения, то на 1 июля уже 11,4%», - приводит ТАСС заявление регулятора.

Кроме того, во II квартале 2022 года наблюдалось снижение суммарной нагрузки на 0,2 п. п., до 11,4%. Наибольшее снижение пришлось на сегмент необеспеченных кредитов: - 0,3 п. п. по сравнению с 1 января 2022 года. При этом долговая нагрузка по кредитным картам увеличилась до 2,7%, что на 0,1 п. п. больше, чем в начале года.

Ранее в Банке России сообщили, что родственники смогут самостоятельно обращаться в банки за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан. При этом, как подчеркивается, кредиторы и бюро кредитных историй не должны рассматривать данную реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю заемщика.

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