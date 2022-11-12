Вулкан Эбеко накрыл пеплом часть Северо-Курильска

МЧС сообщает, что в северной части города Северо-Курильск наблюдался слабый пеплопад.

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Вулкан Эбеко на Сахалине сделал выброс пепла, частично накрыв город Северо-Курильск. Пеплопад случился в северном районе города. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Утром 12 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от диспетчера ЕДДС Северо-Курильского района поступила информация, что в северной части города Северо-Курильска наблюдался слабый пеплопад», - пишет ведомство на своем сайте.

Отмечается, что запаха сероводорода при этом не ощущалось и жалоб от населения не поступало. Для людей никакой угрозы этот пепловый выброс не представляет.

Летом вулкан выбросил огромный столб пепла на три километра вверх. В сети опубликовали кадры.