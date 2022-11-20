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Донецк вновь оказался под огнем украинской артиллерии

Ян Брацкий
08:54 20.11.2022
По столице Донецкой Народной Республики выпустили пять снарядов калибром 152-мм.
Донецк вновь оказался под огнем украинской артиллерии
© Фото: РИА Новости
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Украинские националисты обстреляли Петровский район Донецка. По столице ДНР выпустили пять снарядов калибром 152-мм, сообщило представительство Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 06.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

В минувшую пятницу боевики киевского режима обстреляли стадион «Донбасс Арена» в Донецке. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, повреждены около 50 стеклопакетов - они насквозь пробиты осколками.

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