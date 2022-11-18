Украинские боевики обстреляли стадион в Донецке
В результате обстрела повреждено около 50 стеклопакетов, рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
© Фото: kulemzin_donetsk Telegram
Стадион «Донбасс Арена» в Донецке получил повреждения в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации, в результате обстрелов со стороны украинских нацистов получил повреждения стадион "Донбасс Арена"», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кулемзина, повреждено около 50 стеклопакетов — некоторые насквозь пробиты осколками. Другие подробности уточняются, добавил он.
Ранее ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка десятью снарядами «натовского» калибра 155 мм. В результате атак украинской армии пострадали гражданские здания, включая школы и жилые дома, сообщил мэр.