В стране и мире Украинские боевики обстреляли стадион в Донецке Анна Касаткина В результате обстрела повреждено около 50 стеклопакетов, рассказал мэр города Алексей Кулемзин. © Фото: kulemzin_donetsk Telegram Читайте нас на: Стадион «Донбасс Арена» в Донецке получил повреждения в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин. «По поступившей информации, в результате обстрелов со стороны украинских нацистов получил повреждения стадион "Донбасс Арена"», — написал он в своем Telegram-канале. По словам Кулемзина, повреждено около 50 стеклопакетов — некоторые насквозь пробиты осколками. Другие подробности уточняются, добавил он. Ранее ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка десятью снарядами «натовского» калибра 155 мм. В результате атак украинской армии пострадали гражданские здания, включая школы и жилые дома, сообщил мэр. Экспертное мнение и аналитика