Андрей Рублев уступил Касперу Рудду в полуфинале турнира ATP
Российский теннисист Андрей Рублев не встретится в финале турнира ATP с сербским спортсменом Новаком Джоковичем. В полуфинальном матче россиянин уступил норвежцу Касперу Рудду. По итогу противостояния Рудд одержал победу со счетом 6:2, 6:4.
Ранее Андрей Рублев с восторгом высказывался о своем оппоненте в матче плей-офф. В интервью после победы над греческим спортсменом Стефаносом Циципасом российский теннисист назвал Рудда великим игроком, а их предстоящую встречу хорошим испытанием.
В случае победы над норвежцем, Рублев в финале турнира получил бы реванш с Новаком Джоковичем. В матче отборочного утра россиянин уступил бывшей первой ракетке мира со счетом 4:6, 1:6.
Сегодня в 21:00 по московскому времени на центральном корте комплекса «Пала Альпитур» состоится финальный матч турнира. На корте встретятся Новак Джокович и Каспер Рууд.