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Теннисист Андрей Рублев стал полуфиналистом турнира ATP

Иван Лебедянский
09:51 19.11.2022
В почти двухчасовом противостоянии россиянин обыграл греческого спортсмена со счетом 3:6, 6:3, 6:2
Теннисист Андрей Рублев стал полуфиналистом турнира ATP
© Фото: LaPresse, Nicolo Campo, GlobalLookPress
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP после победы над Стефаносом Циципасом из Греции. Матч длился 1 час 42 минуты и завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

«Я не сдавался. Я продолжал бороться и играть. Я думал, что у меня будут шансы, если я просто выложусь на все сто. Мне удалось переломить ход матча, и я счастлив выйти в полуфинал» - рассказал спортсмен в интервью Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В первой игре плей-офф Рублеву предстоит встретится на корте с норвежским спортсменом Каспером Руудом. Согласно турнирной таблице, матч начнется сегодня в 23:00 по московскому времени. Накануне матча российский теннисист поделился мнением о своем будущем оппоненте.

«Он великий игрок, великий боец. Он добился стольких результатов в этом сезоне, так что для меня это будет действительно хорошим испытанием. Я надеюсь, что сделаю всё, что в моих силах, и посмотрю, что произойдет» - сказал он о Рууде.

В полуфинале также будет участвовать сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший Рублева в групповом этапе. Его фамилия стала широко известна за пределами большого тенниса в виду скандала с выданным ему запретом на въезд в Австралию для участия в турнире Australian Open. В качестве причины для этого было названо отсутствие у спортсмена прививки от COVID-19.

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