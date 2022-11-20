«Мы не остановимся»: боец ВДВ рассказал об уничтожении бронетехники противника в зоне СВО

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Не менее четырех гаубиц М777 производства США, польскую САУ «Краб», боевую технику из ФРГ, а также комплекс ПВО «Бук» и РСЗО противника уничтожили расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции. Останавливаться на достигнутом бойцы ВДВ не собираются и постоянно находятся в поиске новых целей.

«Работаем по скоплению живой силы и техники противника, обнаруженным средствами разведки. Вышли на позиции для выполнения огневой задачи. На данном участке и гаубицы М777 и "Крабы" и так далее. Мы приспосабливаемся, используем новые формы и методы борьбы с противником. За последнюю неделю совместно с "музыкантами" уничтожили четыре гаубицы М777, "Краб", РСЗО противника, "Бук", "Град" и на этом мы, естественно, не остановимся», - заверил военнослужащий артиллерийского подразделения ВДВ.

Специфика работы боевых расчетов реактивных систем залпового огня состоит в том, чтобы максимально быстро нанести урон противнику и успеть сменить позиции, чтобы не попасть под ответный удар. Для этого необходимо действовать максимально быстро и слаженно.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов