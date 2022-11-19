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Удар из «Градов» и «Ураганов»: артиллеристы отметили профессиональный праздник в зоне СВО

05:10 19.11.2022
Расчеты РСЗО выполняют поражение личного состава врага, техники, укрытий, транспортных узлов и баз хранений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» Центрального военного округа, которые сегодня отмечают 78-летие ракетных войск и артиллерии. Военные с первого дня спецоперации выполняют поражение личного состава врага, техники, укрытий, транспортных узлов и баз хранений.

В артиллерийских подразделениях служат граждане, которые призваны в ходе частичной мобилизации на должности водителей, наводчиков и командиров расчетов. Они регулярно выполняют боевые задачи наравне со штатными специалистами. 

«По своим профессиональным навыкам они сейчас на находятся на одном уровне со штатными специалистами и полностью заняты боевой работой», - рассказал начальник штаба дивизиона РСЗО «Град».

Работа «Градов» и «Ураганов» отличается скоротечностью. Она обусловлена возможностью ответного огня со стороны противника, поэтому необходимо быстро менять позиции. В ходе спецоперации сотни артиллеристов ЦВО были награждены за доблесть и мужество.

Ранее Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем ракетных войск и артиллерии, который традиционно отмечается в России 19 ноября.

Сергей Шойгу пожелал крепкого здоровья, благополучия и больших достижений. Он выразил уверенность, что военнослужащие ракетных войск и артиллерии будут продолжать вносить весомый вклад в защиту национальных интересов Отечества. 

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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