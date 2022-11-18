Украинские националисты выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Брянке в ЛНР

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

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Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли город Брянка Луганской Народной Республики, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02:05 по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

Ранее стало известно, что в четверг, 17 ноября, поздно вечером украинские боевики возобновили веерные обстрелы Донецка. Под хаотичным огнем артиллерии «натовского» калибра оказались Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы. Сообщается, что в результате атаки националистов пострадала школа №13 на улице Щорса.