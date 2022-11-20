Ученые назвали причины первого в истории массового вымирания на Земле

По данным исследователей, около 443 миллионов лет назад резкие колебания уровня кислорода в морской среде привели к исчезновению 85% видов организмов.

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Ученые из Университета штата Флорида выяснили обстоятельства, которые могли стать причиной первого в истории массового вымирания на Земле. Согласно опубликованным в научном журнале Американской ассоциации содействия развитию науки Science Advances данным исследователей, это произошло около 443 миллионов лет назад.

Сообщается, что в позднем ордовикском периоде произошли резкие колебания уровня кислорода в морской воде, которые привели к исчезновению 85% видов морских организмов.

В материале говорится, что исследователи изучили породы, которые содержались на дне ордовикских океанов Япет (600-420 миллионов лет назад) и Панталасса (443-200 миллионов лет назад). Это помогло проанализировать изменения содержания кислорода в морской воде того периода. Так, ученые заметили большое положительное возмущение уровня изотопа таллия-205 между двумя заключительными ярусами (катийским и хирнантским) позднего ордовикского периода, что, по их заявлению, указывает на появление мертвых бескислородных зон в океанах.

После этого были обнаружены свидетельства более насыщенных кислородом условий, создавшие дополнительный стресс для организмов, которые сумели адаптироваться к низкому содержанию кислорода. Отмечается, что на протяжении позднего ордовика подобные колебания происходили несколько раз, а окончательное расширение бескислородных условий, по всей вероятности, привело к тому, что представители фауны погибли.

Исследователи подчеркнули, что морские организмы могли приспособиться к бескислородным условиям, однако быстрые колебания уровня оксигена в океанах оказались более разрушительными.

Ранее биологи Гавайского университета в Маноа и Национального музея естественной истории в Париже заявили о начале шестого массового вымирания на Земле. Причинами исчезновения целых популяций животных стали не катаклизмы естественного происхождения, а деятельность человека.