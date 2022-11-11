За считанные секунды: кадры уничтожения ракет «Точка-У» расчетом «Панциря» ЗВО

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Расчет ЗРПК «Панцирь» ЗВО в ходе несения круглосуточного боевого дежурства по защите воздушного пространства уничтожил очередные украинские ракеты «Точка-У». Ракета летит со сверхвысокой скоростью - на реакцию считанные секунды. Приспособились не только к целям, но и к тактике противника.

Зенитчики получили целеуказание от вышестоящего командования. Ракетный удар противника был своевременно обнаружен, что позволило расчету сработать максимально оперативно.

Расчеты в составе батареи умело осуществили захват и сопровождение воздушной цели, а также создали непрерывную зону перехвата воздушной цели. По команде командира был сделан боевой пуск ракетами класса «земля-воздух», которые успешно поразили цели.

В ходе специальной военной операции расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения. В частности ЗРПК защищают армию от беспилотных летательных аппаратов, ракет и боеприпасов к системам залпового огня.

Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют операторам вычислять в небе как крупные движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие. Такие, например, как бытовые дроны размером 30 на 30 сантиметров, которые разведка врага часто использует для изучения местности и в качестве камикадзе.

«Панцирь», кроме прочего, оснащен тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть прикреплен ли к пластиковым корпусам этих летательных аппаратов заряд взрывчатки с поражающими элементами.

Интенсивность работы расчетов комплексов запредельная. Каждую смену они определяют в небе несколько целей. В случае, если цели входят в зону поражения «Панцирей», их незамедлительно уничтожают. Результативность работы ЗРПК стопроцентная.