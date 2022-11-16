За отвагу и спасение погибавших: на передовой наградили военнослужащих ЗВО

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Министерство обороны России опубликовало кадры награждения государственными наградами военнослужащих Западного военного округа, среди которых есть призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Их отметили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в зоне проведения спецоперации.

На передовой знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших» наиболее отличившимся военным вручил командир одного из мотострелковых соединений ЗВО. Награды вручили сержантам и офицерам артиллерийских, мотострелковых и медицинских подразделений.

Так, например, командиры подразделений, которым вручили медали, с личным составом отбили атаку противника. Удержание позиций позволило основным силам развить успех в наступлении. А медики, получившие награды «За спасение погибавших», вовремя оказали помощь товарищам и эвакуировали их в безопасное место.

«Эта медаль, которую заслужил весь мой коллектив. Считаю одной из своих основных задач - сохранение личного состава», - рассказал награжденный командир мотострелкового батальона

Командир соединения ЗВО поблагодарил подчиненных за личный вклад в общее дело, ратную службу, а также пожелал здоровья и успехов в службе. После награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Напомним, недавно государственные награды и первые офицерские звания вручили военным врачами и инженерам Центрального военного округа. Военнослужащие проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.