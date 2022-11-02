Замминистра обороны РФ Шевцова встретилась с белорусским коллегой Можиловским

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на базе Управления финансового обеспечения Минобороны России по Западному военному округу.

© Фото: Минобороны РФ

В преддверии совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии замминистра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова провела встречу с помощником министра обороны Белоруссии по вопросам военной экономики и финансам - начальником главного финансово-экономического управления министерства обороны РБ генерал-майором Игорем Можиловским.

Встреча состоялась во вторник, 1 ноября, в Санкт-Петербурге на базе Управления финансового обеспечения Минобороны России по Западному военному округу (ЗВО).

В ходе переговоров обсуждались вопросы финансового обеспечения Вооруженных сил Союзного государства, а также вопросы обеспечения дополнительных выплат военнослужащим Вооруженных сил РФ, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Встречи по вопросам финансового обеспечения Вооруженных сил РФ и Белоруссии являются традиционными и способствуют дальнейшему развитию дружественных отношений.

Министерства обороны РФ и Белоруссии проведут в среду, 2 ноября, совместную коллегию. Стороны обсудят проведение совместных мероприятий по обеспечению безопасности Союзного государства на 2022-2024 годы. В заседании совместной коллегии примут участие руководящий состав ВС России и Белоруссии, а также представители органов государственной власти и постоянного комитета Союзного государства.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.